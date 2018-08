Pierre de La Rue : Requiem, par Diabolus in Musica sous la direction d’Antoine Guerber

Johannes Ockeghem : Requiem, par Diabolus in Musica sous la direction d’Antoine Guerber

Oratoire, Louvre, Paris

L’ensemble de voix d’hommes Diabolus in Musica interprète deux des premiers requiems polyphoniques, ceux de Johannes Ockeghem et Pierre de La Rue.

Passionnés de musiques médiévales, les sept chanteurs s'attaquent à l’exigeant répertoire de la messe aux morts. Emmenés par Antoine Guerber, ils interprètent deux oeuvres marquées par des sonorités profondes grâce à une utilisation des registres graves. On y perçoit également des audaces musicales (ambitus, jeux rythmiques, contrastes saisissants, expressionismes inhabituels...) qui surprennent par rapport à la sobriété d’usage.

Antoine Guerber et le Diabolus in Musica offrent une interprétation fluide de ces deux oeuvres datées de la fin du XVème siècle, qui illustrent la lente et harmonieuse transition musicale du Moyen Âge vers la Renaissance.