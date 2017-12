Auditorium, Maison de la Radio, Paris

Noël à Broadway ! Broadway, piste indienne devenue artère sinueuse de Manhattan, est aussi le royaume de la comédie musicale. Nous retrouverons les plus brillantes au cours de ces deux concerts imaginés avec Laurent Valière, qui signe l’émission 42e rue sur France Musique. À l’affiche : des comédies musicales inspirées de contes célèbres (du Petit Chaperon Rouge vu par Stephen Sondheim à Peter Pan par Leonard Bernstein) et d’autres inspirées par Noël.

Il y a bientôt deux cents ans, un pasteur et un poète new yorkais donnaient naissance à un étrange personnage ; allant de toit en toit, il était tout de fourrure vêtu, s’introduisait dans les maisons par les conduits de cheminée et y déposait ses cadeaux avant de reprendre sa route vers les hauteurs étoilées. Une célèbre firme de boisson n’en avait pas encore dessiné les traits et les vêtements définitifs, mais il était déjà accompagné par ses fidèles rennes : Tornade, Danseur, Furie, Fringuant, Comète et Cupidon, Éclair et Tonnerre. New York, décembre 1882 : Ed Johnson et Thomas Edison ont l’idée de remplacer les bougies de cire d’un sapin par des guirlandes d’ampoules électriques. On ne se pressait pas encore pour assister à l’illumination du grand arbre de vingt-cinq mètres de haut sur la terrasse du Rockefeller Center, mais on se précipitait vers Tin Pan Alley, au cœur d’un petit quartier délimité par les 5e et 6e avenues sur l’île de Manhattan, pour écouter un song plugger ressasser les chansons en vogue sur son piano. La longue artère de Broadway attendait patiemment son heure, s’apprêtant à devenir dans les années vingt le haut lieu de la comédie musicale. Chaque immeuble allait bientôt devenir un théâtre, avec le Brill Building comme nouveau centre de l’industrie musicale.