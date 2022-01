Natalie Dessay, Camille Bertault, Macha Méril... les grands artistes se réunissent pour rendre hommage à Michel Legrand, en compagnie de l'Orchestre philharmonique de Radio France sous la direction de Mathieu Herzog.

Auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique,Paris

Michel Legrand fait son cinéma. Michel Legrand aurait 90 ans. Il pourrait à lui seul résumer la musique de film telle qu'elle s'est épanouie à la fin du XXe siècle, comme nous le rappelle le dernier de ces trois concerts. Après avoir composé pour Losey, Godard et bien d'autres, Michel Legrand invente avec Jacques Demy ce que ce dernier appellera le cinéma enchanté. Les Parapluies de Cherbourg, Les Demoiselles de Rochefort, Peau d'âne sont les principaux jalons d'une collaboration fructueuse qui fit éclore sur les écrans une forme nouvelle et un style inédit. Pianiste et chanteur, auteur de dizaines de partitions pour le cinéma, de deux opéras, de deux concertos enregistrés par l'Orchestre Philharmonique de Radio France, Michel Legrand s'est éteint après avoir semé les plus belles des musiques sur les plus belles des images.

Programme

MICHEL LEGRAND

Celui-là ; Family Fugue ; What are you doing the rest of your life ? ; De Delphine à Lancien ; Recette pour un cake d'amour ; Conseils de la Fée des Lilas ; Le Cinéma ; La valse des lilas ; Chanson des jumelles / Marins, amis, amants ou maris ; Amour, amour ; La Femme coupée en morceaux / Chanson de Solange ; Chanson de Lola ; On my way to you ; L’Ame sœur à l’hameçon ; Mon dernier concert ; Les Don Juan ; Chanson d’un jour d’été ; Les Moulins de mon cœur

JEAN-CLAUDE VANNIER

Pour Michel

NATALIE DESSAY chant

CAMILLE BERTAULT chant

avec la participation de MACHA MÉRIL

CLAUDE EGEA trompette

DENIS LELOUP trombone

HERVÉ SELLIN piano

FRANÇOIS LAIZEAU batterie

PIERRE BOUSSAGUET contrebasse

JEAN-CLAUDE VANNIER célesta

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

MATHIEU HERZOG direction