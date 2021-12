Concert en direct de l'auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique : le violoniste Maxim Vengerov joue, en compagnie de l'Orchestre philharmonique de Radio France placé sous la direction de Pablo Heras-Casado, le 1er concerto pour violon de Max Bruch.

Maison de la Radio et de la Musique,Paris

On connaît le tropisme espagnol de Ravel, et c'est cette tentation qui ouvre et ferme le programme de ce concert. Entre "L'aubade du gracieux" (terme moqueur dans lequel il faut lire le bouffon) et le célébrissime Boléro, viendront se glisser le non moins célèbre concerto de Bruch (qui lui-même se plaignait de l'avoir trop entendu !) et la Symphonie italienne de Mendelssohn.

Programme

MAURICE RAVEL

Alborada del gracioso

MAX BRUCH

Concerto pour violon et orchestre n°1

FELIX MENDELSSOHN

Symphonie n°4 « Italienne »

MAURICE RAVEL

Boléro

MAXIM VENGEROV violon

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

PABLO HERAS-CASADO direction