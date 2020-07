Sous la direction de Pascal Rophé, les percussionnistes de l'Orchestre national de France et de l'Orchestre philharmonique de Radio France jouent les oeuvres de Varèse, Schoeller, Scelsi et Maresz.

Maison de la Radio,Paris

Longtemps confinée au rôle de soutien de l’orchestre, la percussion a été traitée avec une imagination croissante par les compositeurs à partir du XIXe siècle. L’instrumentarium s’est alors peu à peu diversifié, et nombre de compositeurs, Honegger, Chostakovitch, Varèse puis bien d’autres, ont montré combien les instruments à percussion pouvaient créer des univers sonores d’une richesse infinie de timbres, de rythmes et de dynamiques. Ce concert donné par des percussionnistes et des pianistes des deux orchestres de Radio France en donne un passionnant aperçu.

Edgar Varese

Ionisation

Philippe Schoeller

Archaos Infinita I&II

Giacinto Scelsi

Rotativa

Yan Maresz

Festin

Percussionnistes de l'Orchestre National de France et de l'Orchestre Philharmonique de Radio France

Catherine Cournot et Franz Michel piano

​Pascal Rophé direction