Maison de la Radio et de la Musique,Paris

Pour inaugurer la saison qui marquera le centenaire de la mort de Saint-Saëns (1835-1921), l'Orchestre National de France et son directeur musical interprètent le Troisième Concerto pour violon du compositeur français en compagnie de Daniel Lozakovich. Ils ont également choisi d'inscrire l'auteur de la Danse macabre dans le temps long de la musique française avec les célèbres suites de Daphnis et Chloé de Ravel et deux ouvres chronologiquement plus proches de nous : Les Offrandes oubliées, première grande œuvre orchestrale d'Olivier Messiaen, et cinq des Notations de Pierre Boulez, qui fut l'élève de Messiaen au Conservatoire de Paris. En quatre temps, le son français.

OLIVIER MESSIAEN

Les Offrandes oubliées

CAMILLE SAINT-SAËNS

Concerto pour violon et orchestre n° 3

HENRI DUTILLEUX

Mystère de l’instant

MAURICE RAVEL

Daphnis et Chloé, suite n° 2

DANIEL LOZAKOVICH violon

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

CRISTIAN MĂCELARU directio