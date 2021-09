Le choeur de Radio France fait sa rentrée. Sous la direction de Martina Batic,il interprète Wagner, Debussy, Poulenc, Fauré... en compagnie des musiciens de l'Orchestre philharmonique de Radio France.

Auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique

Pour inaugurer sa saison, le Chœur de Radio France reprend l’un de ses chevaux de bataille : la célèbre cantate Figure humaine composée en 1943 par Poulenc sur des textes de Paul Eluard qui expriment « la souffrance du peuple de France » et « le triomphe final de la liberté sur la tyrannie ». Figure humaine, on le sait, s'achève sur le célèbre poème "Liberté", qui clame inlassablement l'attachement d'Eluard à la dignité de l'homme : "Je suis né pour te connaître pour te nommer Liberté." La voix de Paul Eluard lui-même, lisant son propre poème, sera diffusée lors du concert. Le Chœur s’entoure ici par ailleurs de l’ensemble de violoncelles de l’Orchestre Philharmonique de Radio France pour rendre hommage à la musique française telle que l'illustrent Debussy (Nocturnes) et Fauré (Pavane), mais aussi pour proposer de magnifiques transcriptions de la musique de Wagner (prélude de Lohengrin, Wesendonck lieder).

Programme du concert

FRANCIS POULENC

Liberté, extrait de Figure humaine (transcription pour huit violoncelles de Renaud Guieu)

RICHARD WAGNER

M.W. nach Tristan (adaptation de Franck Krawczyk des Wesendonck Lieder)

CLAUDE DEBUSSY

Nocturnes : Nuages - Fêtes (transcriptions pour huit violoncelles de Renaud Guieu)

GABRIEL FAURÉ

Pavane (pour chœur et violoncelles)

ELUARD LIT ELUARD

Liberté (enregistrement sonore du poème Liberté lu par Paul Eluard)

RICHARD WAGNER

Lohengrin : prélude (transcription pour huit violoncelles de Renaud Guieu)

FRANCIS POULENC

Figure humaine

Musiciens de l’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

JEAN-CLAUDE AUCLIN violoncelle

ADRIEN BELLOM violoncelle

MARION GAILLAND violoncelle

RENAUD GUIEU violoncelle

KARINE JEAN-BAPTISTE violoncelle

JÉRÉMIE MAILLARD violoncelle

JÉRÔME PINGET violoncelle

NICOLAS SAINT-YVES violoncelle

CHŒUR DE RADIO FRANCE

MARTINA BATIČ direction