Pour sa rentrée, les musiciens de l'Orchestre philharmonique de Radio France créent "6db concerto pour 6 contrebasse" d'Oscar Bianchi, et jouent la 1ère Symphonie "Titan" de Mahler ainsi que les Scènes de village de Bartok.

Auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique,Paris

Un concerto pour six contrebasses, voilà qui n’est pas fréquent : Oscar Bianchi est bien le musicien de toutes les fantaisies ! Élève du Conservatoire Giuseppe Verdi de Milan, disciple de Tristan Murail (qui sera le héros de l’édition 2022 du festival Présences), il est ici en compagnie de la Maîtrise de Radio France, présente rituellement lors du concert d’ouverture de l’Orchestre Philharmonique, qui nous fera revivre les Scènes de village selon Bartók. La contrebasse est également à la fête chez Mahler qui, dans sa Première Symphonie, lui offre un solo sur le thème de « Frère Jacques ».

Programme

BÉLA BARTÓK

Scènes de village

OSCAR BIANCHI

6db, concerto pour six contrebasses

(Commande de radio France, Festival Archipel, Basel Sinfonietta, Russian Concert Agency, création mondiale)

Avec le soutien de la Fondation pour la musique Ernst von Siemens, Pro Helvetia, Landis & Gyr Stiftung, Fondation Musique et Radio - Institut de France et Covéa Finance

GUSTAV MAHLER

Symphonie n° 1 «Titan »

YANN DUBOST contrebasse

LORRAINE CAMPET contrebasse

ÉDOUARD MACAREZ contrebasse

WEIYU CHANG contrebasse

LUCAS HENRI contrebasse

BORIS TROUCHAUD contrebasse

MAÎTRISE DE RADIO FRANCE

SOFI JEANNIN chef de chœur

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

SOFI JEANNIN direction *

MARC DESMONS direction**

FABIEN GABEL direction***