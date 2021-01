Concert en direct de l'auditorium de la Maison de la Radio. Dans le cadre du Prix France Musique Sacem de la musique de film, l'Orchestre philharmonique de Radio France joue les musiques de Gabriel Yared, de 37°2 le matin au Patient anglais.

Maison de la Radio,Paris

Sauve qui peut (la vie) de Jean-Luc Godard, 37°2 le matin de Jean-Jacques Beineix, Camille Claudel de Bruno Nuytten, Le Patient anglais d’Anthony inghella, Azur et Asmar de Michel Ocelot… Gabriel Yared, né à Beyrouth en 1949, compose des musiques de film depuis plusieurs décennies et, à ce titre, vient à son tour nous montrer comment ce genre peut trouver sa place au concert grâce au lustre d’un orchestre comme le Philharmonique de Radio France. Au cours de ce concert, en particulier, on pourra notamment découvrir la musique commandée par Hollywood pour le film Troy, restée finalement inédite.

Programme

GABRIEL YARED

37°2 le matin – suite "Betty Blue"

La Lune dans le caniveau

L’Amant

Le Patient anglais, suite

Le Talentueux Mr Ripley, suite

Camille Claudel, suite

Tatie Danielle

Adagio For An Unreleased Film

Les Ailes du courage

Raven Girl – Tarentelle

The Prophet, suite

Troy, suite

GABRIEL YARED piano

SUZANA BARTAL piano

HÉLOÏSE POULET soprano

LEWIS MORISON saxophone

JUANJO MOSALINI bandonéon

CHŒUR DE RADIO FRANCE

LIONEL SOW chef de chœur

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

DIRK BROSSÉ direction