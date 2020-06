En direct de l'auditorium de la Maison de la Radio, Daniel Harding dirige l'Orchestre philharmonique de Radio France dans un programme consacré à Stravinsky, Messiaen et Berg.

Maison de la Radio,Paris

Un seul siècle, le XXe, mais trois compositeurs et trois esthétiques on ne peut plus différentes. Avec Apollon musagète (c’est-à-dire Apollon conducteur des muses), Stravinsky signe un ballet néo-classique en hommage à Lully. Dans sa Suite lyrique (arrangement de trois des six mouvements de la version originale pour quatuor à cordes), contemporaine du ballet de Stravinsky, Berg dissimule un message amoureux sous la technique dodécaphonique. Entre les deux, l’Abîme des oiseaux est une page virtuose que Messiaen avait écrite pour le clarinettiste Henri Akoka et qu’il choisit d’inclure dans son Quatuor pour la fin du Temps. L’intérêt passionné de Messiaen pour l’ornithologie est ici explicite !

Programme

Igor Stravinsky

Apollon musagète

Olivier Messiaen

Abîme des oiseaux pour clarinette solo (extrait du Quatuor pour la fin du Temps) *

Alban Berg

Suite lyrique

Jérôme Voisin clarinette *

Orchestre Philharmonique de Radio France

Daniel Harding direction

