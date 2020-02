Evènement : le compositeur américain John Adams dirige l'Orchestre philharmonique de Radio France, avec le pianiste Víkingur Ólafsson et le ténor Ian Bostridge dans un programme réunissant sa propre musique et celles de Philip Glass et Stravinsky.

Auditorium de la Maison de la Radio,Paris

John Adams est l’un des papes de la musique américaine qu’on a tour à tour appelée minimaliste, répétitive et post-moderne. Il vient diriger sa version du Livre de Baudelaire de Debussy (il s’agit en réalité de l’orchestration des Cinq Chansons de Charles Baudelaire) et son propre Deuxième Concerto pour piano dont la création française sera ici assurée par Víkingur Ólafsson. Spécialiste de la musique américaine d’aujourd’hui, ce pianiste hors norme venu d’Islande s’est produit sur scène avec Björk et a créé six concertos de compositeurs islandais.

Programme

Igor Stravinsky

Le Chant du rossignol

Claude Debussy / John Adams

Le Livre de Baudelaire

Philip Glass

Opening

Études n°9 et n°3

John Adams

“Must the Devil Have All the Good Tunes” pour piano et orchestre (création française)

Ian Bostridge ténor

Víkingur Ólafsson piano

Orchestre Philharmonique de Radio France

John Adams direction