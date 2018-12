Auditorium de la Maison de la Radio, Paris

En grec ancien, « térpeô » signifie « apprécier », et « khorós » désigne la danse. Ainsi, Terpsichore est la Muse de la danse, souvent représentée avec une lyre qui rythme la cadence de son pas. Évoquée par plusieurs compositeurs comme François Couperin dans le Second Ordre de ses Pièces de Clavecin, ou par Georg Friedrich Haendel dans son opéra Il pastor fido, Terpsichore donna en 1612 son nom à un recueil de trois cents pièces instrumentales publiées par Michael Praetorius. Ce Kapellmeister à la cour de Wolfenbüttel s’y présentait comme l’arrangeur d’œuvres empruntées à d’autres compositeurs, en particulier français comme son collaborateur Pierre-Francisque Caroubel. Au même moment, quatre cent cinquante kilomètres à l’est de Wolfenbüttel, Jan Pieterszoon Sweelinck tenait l’orgue de la « vieille église », la Oude Kerk d’Amsterdam, charge qu’il assurait depuis l’âge de quinze, alors qu’en 1577 il avait succédé à son père. Outre ses compositions pour clavier, entre ricercare et toccata, « l’Orphée d’Amsterdam » écrivit également pour la voix, comme les motets à cinq voix et basse continue du recueil Cantiones sacrae.

Entre des motets sur les paroles du Christ, sur les Psaumes ou pour le temps de la Passion, augurent neuf motets pour le temps de Noël, dont Hodie Christus natus est d’esprit populaire, de caractère exalté et de facture plutôt homophone. Jetzt ist die rechte Freudenzeit de Johann Hermann Schein nous ramène au cœur du Saint-Empire romain germanique, déchiré par la Guerre de Trente Ans de 1618 à 1648. Schein était alors, depuis 1615, titulaire du prestigieux poste de « Thomaskantor », autrement dit directeur musical de l’église Saint-Thomas de Leipzig, fonction plus tard exercée par Jean-Sébastien Bach. Schein mourra en 1630 en laissant à la postérité plusieurs chefs-d’œuvre dont les motets de la Fontaine d’Israël, ou les madrigaux Diletti pastorali (« Délices pastoraux ») de 1624 où figure Mirtillo mein, dont les paroles seront modifiées pour le temps de Noël en Jetzt ist die rechte Freudenzeit.

Programme du concert

Michael Praetorius

Tanz Terpsichore n° 1, 2 et 3

Jan Pieterszoon Sweelinck

Hodie Christus Natus Est

Adam Gumpelzhaimer

Canon sur le plain-chant Ave Maria

Arnold Von Bruck

Ave Maria

Johann Hermann Schein

Jetzt ist die rechte Freudenzeit

Michael Praetorius

In Dulci Jubilo

Tanz Terpsichore n° 4, 5 et 6

Vom Himmel da komm ich her

Ecce Maria

Jan Sandström / Michael Praetorius

Es ist ein Ros Entsprungen

Charles Wesley / Felix Mendelssohn

Hark! the herald angels sing



Traditionnel

Stille Nacht

Johann Sebastian Bach

Ich steh an deine Krippe

Traditionnel

Adeste fideles

Quintette de cuivres Or Notes Brass

Pierre Remondière cor

Remi Joussemet trompette

François Petitprez trompette

Etienne Lamatelle trombone

Sylvain Thillou tuba

Laurent David, Bruno Renhold, Benjamin Woh ténors

Vincent Vallet basse

Maîtrise de Radio France

Sofi Jeannin direction