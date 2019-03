Maison de la Radio, Paris

« Chanson d'amour, hymne de joie, mouvement, rythme, vie et mort », tels sont les sens multiples des deux mots sanscrits turanga et lîla mariés par Olivier Messiaen dans sa Turangalîla-Symphonie. Créée à Boston en 1949 sous la direction de Leonard Bernstein, cette partition est aussi une illustration purement instrumentale du mythe de Tristan et Iseult. Le compositeur convoque là un très grand orchestre, un piano et des ondes Martenot pour confronter thème-statue et thème-fleur dans un déferlement de couleurs et de rythmes.

Programme

Olivier Messiaen

Turangalîla-Symphonie

1. Introduction. Modéré, un peu vif

2. Chant d'amour I. Modéré, lourd

3. Turangalîla I. Presque lent, rêveur

4. Chant d'amour II. Bien modéré

5. Joie du sang des étoiles. Vif, passionné avec joie

6. Jardin du sommeil d'amour. Très modéré, très tendre

7. Turangalîla II. Un peu vif, bien modéré

8. Développement de l'amour. Bien modéré

9. Turangalîla III. Bien modéré

10. Finale. Modéré, presque vif, avec une grande joie.