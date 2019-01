Auditorium de Radio France, Paris

Mahler ne rêvait que de symphonie et se référa au roman Titan de Jean Paul, l’une des bibles les plus échevelées du romantisme allemand, pour baptiser sa première partition du genre. Une ouverture inspirée par les légendes écossaises et un concerto virtuose viennent compléter ce voyage au cœur du XIXe siècle.

Programme du concert

Felix Mendelssohn

Les Hébrides, ouverture

Camille Saint-Saëns

Concerto pour violon et orchestre n°3

Gustav Mahler

Symphonie n°1 "Titan"

In Mo Yang violon

Orchestre National de France

Neeme Järvi direction