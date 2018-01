Auditorium de la Maison de la Radio, Paris

En direct de l'Auditorium de la Maison de la radio, à Paris, le chef Leonidas Kavakos dirige l'Orchestre philharmonique de Radio France dans un programme autour de la ville de Prague. Deux grands compositeurs tchèques, d'abord : Buhuslav Martinu dont un sextuor issu de l'orchestre interprète La Revue de cuisine, et Antonin Dvořák et sa Symphonie n°7. Pour compléter le programme, un Praguois d'adoption, qui y connut un immense succès ; Wolfgang Amadeus Mozart et sa Symphonie concertante.

Composée en 1927, la pièce de Bohuslav Martinu La Revue de cuisine est un sextuor pour clarinette (Jérôme Voisin), basson (Wladimir Weimer), trompette (Alexandre Baty), violon (Floriane Bonanni), violoncelle (Renaud Guieu) et piano (Catherine Cournot). Chaque instrument joue un ustensile de cuisine : casserole, couvercle, fouet, torchon et balai.

C'est Antonin Dvořák lui-même qui dirigea sa Symphonie n°7 pour la première fois, à Londres le 22 avril 1885. L'oeuvre connu un immense succès, certes moins que sa Symphonie n°9 « Du Nouveau Monde ». Elle fut composée en seulement quatre mois pour la Royal Philharmonic Society, dont le compositeur était membre d'honneur.

Quant à la Symphonie concertante pour vents K297-b, pour hautbois (Hélène Devilleneuve), clarinette (Jérôme Voisin), basson (Julien Hardy), cor (Antoine Dreyfuss) et orchestre, elle fut composée par Mozart en 1778 pendant son séjour à Paris.

Programme

Bohuslav Martinu

La Revue de cuisine, suite

Wolfgang Amadeus Mozart

Symphonie concertante pour vents K 297b

Antonin Dvořák

Symphonie n°7

Hélène Devilleneuve, hautbois

Jérôme Voisin, clarinette

Julien Hardy, basson

Antoine Dreyfuss, cor

Wladimir Weimer, basson

Alexandre Baty, trompette

Floriane Bonanni, violon

Renaud Guieu, violoncelle

Catherine Cournot, piano

Orchestre philharmonique de Radio France

Leonidas Kavakos direction

