Auditorium de Radio France

Deux œuvres du répertoire français, dont le Cinquième Concerto pour piano de Saint-Saëns composé en 1896, un an avant la mort de Brahms, et la Quatrième Symphonie du grand Johannes. Un programme qui nous fait aller de Paris à Vienne et forme le portique de l’intégrale des symphonies de Brahms dirigées par Emmanuel Krivine.

Programme du concert

Édouard Lalo

Le Roi d'Ys (Ouverture)

Camille Saint-Saëns

Concerto pour piano et orchestre n°5 "Égyptien"

Johannes Brahms

Symphonie n°4

Bertrand Chamayou piano

Orchestre National de France

Emmanuel Krivine direction