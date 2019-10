Maison de la Radio, Paris

Le groupe des Six fit les grandes heures de la musique parisienne dans les années 1920. Réunis par Jean Cocteau et par leur amitié, les six compositeurs avaient peu en commun sur le plan musical, mais la malice d’un Poulenc, la gravité d’un Honegger ou la faconde d’un Milhaud brossent le tableau musical d’une époque euphorique où tout semblait possible. La Sonate pour flûte et piano, dont chacun connaît l’ineffable début, Pacific 231, hommage enthousiaste à une locomotive qui emmène au bout du monde, et Le Bœuf sur le toit, clin d’œil à un cabaret célèbre de l’époque, prennent ici figure d’emblème. Et la suite de Scaramouche jette le saxophone dans une samba débridée !

Programme

Arthur Honegger

Pacific 231, mouvement symphonique n o 1, H 53

Darius Milhaud

Scaramouche, suite pour saxophone et orchestre, opus 165c

Le Bœuf sur le toit, opus 58

Francis Poulenc

Sonate pour flûte et piano FP 164

Arthur Honegger

Symphonie n o 3 « Liturgique », H 186

Jess Gillam, saxophone

Magali Mosnier, flûte

Catherine Cournot, piano

Orchestre philharmonique de Radio France

Hélène Collerette, violon solo

Mikko Franck, direction