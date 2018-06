Auditorium de la Maison de la Radio (Paris)

Le Palazzetto Bru Zane est le siège du Centre de musique romantique française et à ce titre ressuscite des œuvres ou des compositeurs oubliés du XIXe siècle. Pour clore son festival, dont l’Orchestre national est partenaire, le Palazzetto est l’invité de l’Auditorium de Radio France et nous fait entendre des extraits d’opéras de Gounod dont on fête le bicentenaire de la naissance en 2018.

en savoir plus événement Bicentenaire de la naissance de Charles Gounod sur France Musique

Programme

Roméo et Juliette : entracte symphonique de l’acte IV et Scène du breuvage : « Ah ! viens ô liqueur mystérieuse… Amour, ranime mon courage »

Sapho : air de Sapho « Ô, ma lyre immortelle »

Faust : ballet (Les Nubiennes, Les Troyennes, Danse de Phryné)

La Reine de Saba : récit et air de Soliman : « Sous les pieds d’une femme »

Tobie : quatuor « Par la main de ce fils »

Philémon et Baucis : air de Baucis « Ô riante nature »

Improvisation à l’orgue sur des thèmes de Gounod

Cinq-Mars : entracte symphonique et air de Cinq-Mars « Ô chère et vivante image ».

Mireille : air de Mireille « Heureux petit berger » et duo de Mireille et Vincenette « Ah ! Parle encore »

Mors et Vita : quatuor « Oro supplex », Épilogue.

Distribution

Elsa Dreisig soprano

Jodie Devos soprano

Kate Aldrich mezzo-soprano

Yosep Kang ténor

Patrick Bolleire basse

Olivier Latry orgue

Orchestre national de France

Jesko Sirvend direction