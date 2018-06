Auditorium de la Maison de la radio (Paris)

En direct de l'Auditorium de la Maison de la Radio (Paris), l'Orchestre national de France placé sous la direction de son directeur musical Emmanuel Krivine joue Foules, poème symphonique de Pierre-Octave Ferroud, la Symphonie n°5 de Piotr Illitch Tchaïkovski ainsi que le Concerto pour piano et orchestre n°3 de Serge Prokofiev avec Beatrice Rana.

Sans doute le plus populaire des cinq concertos de Prokofiev, le 3e concerto pour piano et orchestre a été composé entre 1913 et 1921. Présenté cette même année à Chicago, le compositeur note que l'audience ne « le comprit guère, mais le soutint tout de même ». Il faut attendre le retour en Europe pour que l'oeuvre connaisse véritablement le succès.

La Symphonie n°5 de Tchaïkovski ne connut, elle non plus, renommée immédiate. Vivement critiquée par la presse lors de sa création à Saint-Pétersbourg en 1888 - sous la direction du compositeur - la symphonie est acclamée à Hambourg quelques mois plus tard, notamment par Johannes Brahms qui assiste à la représentation.

Programme

Pierre Octave Ferroud

Foules

Serge Prokofiev

Concerto pour piano et orchestre n°3

Andante - Allegro Andantino con variazoni Allegro ma non troppo

Piotr Ilyitch Tchaïkovski

Symphonie n°5

Andante - Scherzo. Allegro con anima - Molto più tranquillo Andante cantabile, con alcuna licenza - Non allegro - Andante maestoso con piano Valse. Allegro moderato Finale. Andante maestoso (con fiamma) - Non allegro - Presto molto furioso - Molto assai et molto maestoso - Allegro vivace

Beatrice Rana piano

Orchestre national de France

Emmanuel Krivine direction

Beatrice Rana apparait avec l’aimable autorisation de Warner Classics