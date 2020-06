En direct de l'auditorium de la Maison de la Radio, le chef Daniele Gatti dirige l'Orchestre national de France dans le Mystère de l'instant d'Henri Dutilleux et la Symphonie n'°2 d'Arthur Honegger.

Maison de la Radio,Paris

Daniele Gatti joue la carte de la musique française du XXe siècle avec deux œuvres composées à près d’un demi-siècle de distance, qui ont l’une et l’autre été commandées par le mécène et chef d’orchestre Paul Sacher. Dutilleux a conçu Mystère de l’instant comme une succession de dix « instantanés » et reprend un effectif voisin de celui réuni par Bartók pour sa Musique pour cordes, percussion et célesta. La Deuxième Symphonie de Honegger est une œuvre sombre, écrite pendant la guerre (1941), éclairée dans la toute dernière minute par un choral de trompette.

Programme

Henri Dutilleux

Mystère de l'instant

Arthur Honegger

Symphonie n°2

Orchestre National de France

Daniele Gatti direction