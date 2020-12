Concert du Nouvel An avec la soprano Véronique Gens et l'Orchestre National de France

Un concert du Nouvel an sous le signe de la joie avec des oeuvres de Dukas, Gershwin, Ravel et Canteloube. Un Tour du monde musical réuni dans un concert avec la soprano Véronique Gens et l'Orchestre National de France dirigé par Dalia Stasevka.

Maison de la Radio,Paris

