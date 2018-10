Auditorium de la Maison de la Radio (Paris)

Jeux fut créé au Théâtre des Champs-Élysées en 1913,deux semaines avant Le Sacre du printemps. Moins tellurique, plus aérien, ce ballet prend le prétexte d’une partie de tennis pour mettre en jeu les harmonies les plus subtiles. Expérience originale, il sera ici interprété deux fois, au début et à la fin du concert, pour enrichir l'écoute et mieux goûter les entrelacs de couleurs dont il est tissé. Entre les deux exécutions, on retrouvera le fécond dialogue qui fait la chair du Concerto en sol et, pour illustrer le thème du double, on écoutera la symphonie du même nom de Dutilleux, qui renoue avec l’esprit du concerto grosso.

Programme du concert

Claude Debussy

Jeux

Maurice Ravel

Concerto pour piano et orchestre en sol

Henri Dutilleux

Symphonie n° 2 « Le Double »

Francesco Piemontesi piano

Orchestre Philharmonique de Radio France

Ingo Metzmacher direction