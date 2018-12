Auditorium de la Maison de la Radio,Paris

Des concertos pour mandoline, des échos de la Sérénissime telle qu’elle chantait et dansait au XVIIIe siècle, des pages chorales du jeune Mozart : une soirée vénitienne et autrichienne, baroque et classique, légère et festive. En un mot : un cadeau.

Programme du concert

Arcangelo Corelli

Concerto grosso pour la nuit de Noël

Antonio Vivaldi

Concerto pour mandoline en ut

Concerto pour mandoline en ré

Morten Lauridsen

O Magnum Mysterium

Wolfgang Amadeus Mozart

Messe KV 275

Dixit et Magnificat KV 193

Julien Martineau mandoline

Barbara Vignudelli soprano

Sarah Dewald alto

Cyril Verhulst ténor

Grégoire Guérin baryton

Chœur de Radio France

Martina Batič chef de chœur

Orchestre Philharmonique de Radio France

Rinaldo Alessandrini direction