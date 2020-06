A la tête de l'Orchestre philharmonique de Radio France, Kent Negano dirige Britten, Richard Strauss et Arvo Pärt dans le cadre d'un concert exceptionnel, sans public.

Maison de la Radio,Paris

Kent Nagano a imaginé un programme fait d’œuvres qui dialoguent entre elles. À la Fanfare de Britten répond évidemment le Cantus in memoriam Benjamin Britten de Pärt, également représenté par son explicite Spiegel im Spiegel (« Miroir dans le miroir »). Deux pages tardives de Richard Strauss sont aussi à l’affiche : le Sextuor de Capriccio, son dernier opéra représenté (1942), et les Métamorphoses, achevées en avril 1945 sous le coup de la dévastation de l’Allemagne. Mais on n’oubliera pas que Strauss est aussi l’auteur de Till Eulenspiegel, qui réunit la chouette et le miroir.

Programme du concert

Benjamin Britten

Fanfare pour trois trompettes

Arvo Pärt

Cantus in memoriam Benjamin Britten

Richard Strauss

Sextuor de Capriccio

Arvo Pärt

Spiegel im Spiegel

Richard Strauss

Métamorphoses

Orchestre Philharmonique de Radio France

Kent Nagano direction