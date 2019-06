Maison de la Radio, Paris

À partir des quatre symphonies, Emmanuel Krivine et l’Orchestre National de France ont imaginé une saison en partie consacrée à Brahms mais sans esprit de système, qui comprend notamment les quatre symphonies. Ils achèvent avec ce concert ce cycle et saisissent l'occasion pour provoquer la rencontre entre Berlioz et Brahms, de trente ans le cadet du compositeur de la Fantastique. Berlioz décrivait Brahms comme « un jeune audacieux si timide qui s’avise de faire de la musique nouvelle », et concluait : « Il souffrira beaucoup. » Dans Harold en Italie, il se déguise en personnage byronien et confie à un alto solo le soin de chanter ses mélancolies passionnées. Par la magie du concert, il donne la réplique à un Brahms qui, avec la Troisième Symphonie, dont chacun connaît le tendre intermezzo, a su lui aussi donner un tour passionné aux plus délicieuses de ses nostalgies.

Programme

Johannes Brahms

Symphonie n°3

Hector Berlioz

Harold en Italie

Nicolas Bône alto

Orchestre National de France

Emmanuel Krivine direction