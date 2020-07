Placé sous la direction du chef Cristian Măcelaru, l'Orchestre national de France joue la Carmen Suite de Bizet, et l'Adagio pour cordes de Barber.

Maison de la Radio,Paris

L’Adagio pour cordes est l’arrangement, effectué par Barber lui-même, d’un mouvement de son Premier Quatuor à cordes. Créé par Toscanini, il fut repris à de nombreuses reprises au cinéma et n’est pas sans rappeler l’Adagietto de la Cinquième Symphonie de Mahler. Quant à la Carmen Suite, on a compris qu’il s’agissait, sous la forme d’une suite on ne peut plus dynamique, d’un arrangement des airs les plus célèbres de l’opéra de Bizet par le compositeur russe Rodion Shchedrin.

Samuel Barber

Adagio pour cordes

Georges Bizet / Rodion Shchedrin

Carmen Suite

Orchestre National de France

Cristian Măcelaru direction

