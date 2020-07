Placé sous la direction de Leonardo García Alarcón, l'Orchestre philharmonique de Radio France joue le 3e Concerto brandebourgeois de Bach, le Concerto grosso op. 6 de Haendel, ainsi que les Figures sur des thèmes de Bach de Clara Schumann et le Concerto grosso n° 1 d'Ernest Bloch.

Maison de la Radio,Paris

Leonardo García Alarcón convoque différents siècles, comme François-Xavier Roth le 25 juin. Plus que le choc des époques toutefois, il montre la permanence des formes à travers les siècles. Un Concerto brandebourgeois de Bach et un concerto grosso de Haendel ouvrent le programme. Puis Clara Schumann fait le lien avec Bach par le biais de ses variations, et Bloch le lien avec Haendel avec son propre concerto grosso.

Jean-Sébastien Bach

Concerto brandebourgeois n° 3, avec l'Adagio de la Sonate pour flûte BWV 1034*

Georg Friedrich Haendel

Concerto grosso op. 6

Clara Schumann

Fugues sur des thèmes de Bach

Ernest Bloch

Concerto grosso n° 1

Jean-Sébastien Bach

« Air » de l’Ouverture pour orchestre n° 3 BWV 1068

Magali Mosnier flûte*

Leonardo Garcia Alarcon clavecin*

Eric Levionnois violoncelle*

Orchestre Philharmonique de Radio France

Leonardo García Alarcón direction

