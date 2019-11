Maison de la Radio, Paris

Bach est l’auteur de nombreuses cantates qui sont le signe de son attachement au culte luthérien. Mais Bach, fruit de l’humanisme européen, était avant tout pétri de foi en Dieu, en l’esprit, en l’homme et en la musique. Artiste et penseur, il cultivait avec un égal bonheur toutes les formes, et on ne s’étonnera pas de trouver dans son œuvre la vaste et splendide Messe en si qui, construite sur le schéma de la messe catholique, est avant tout un chant de louange en hommage au Créateur et à la création. Leonardo García Alarcón, en résidence à Radio France cette saison, fait aborder le Chœur et l'Orchestre Philharmonique aux rives de cette musique moins baroque qu'intemporelle.

Johann Sebastian Bach

Messe en si mineur BWV 232

Mariana Flores soprano

Marianne Beate Kielland mezzo-soprano

Paulin Bündgen contre-ténor

Julian Prégardien ténor

Andreas Wolf baryton-basse

Chœur de Radio France

Thibaut Lenaerts chef de chœur

Orchestre Philharmonique de Radio France

Leonardo García Alarcón direction