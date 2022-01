Sous la direction de Mikko Franck, l'Orchestre philharmonique de Radio France joue un florilège d'oeuvres de Johann Strauss (I & II) et de Richard Strauss. Concert donné à l'auditorium de la Maison de la Radio le 17 décembre 2021.

Maison de la Radio et de la Musique,Paris

Il y a Strauss et Strauss, et on ne saurait confondre la brillante dynastie viennoise qui fut illustrée par Johann Strauss (père) et sa descendance, avec le Strauss de Munich, prénommé Richard, qui n'a de commun avec les précédents que le nom. Mais aussi, il est vrai, un certain attrait pour la valse, comme le montre par exemple Le Chevalier à la rose (dont l'action se déroule à Vienne !), dont on entendra ici la célèbre suite. Quant aux Strauss de Vienne, ils seront présents ici en la personne du premier Johann, qu'on a cité, et de son fils également prénommé Johann, auteur immortel de La Chauve-Souris.

Programme

JOHANN STRAUSS II

La Chauve-souris (ouverture)

JOHANN STRAUSS I

Lorelei Rhein Klänge, opus 154

RICHARD STRAUSS

Burlesque pour piano et orchestre

JOHANN STRAUSS II

Roses du Sud

RICHARD STRAUSS

Le Chevalier à la rose, suite

RUDOLF BUCHBINDER piano

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

MIKKO FRANCK direction