Messiaen : Visions de l’Amen, par Marie Vermeulin et Vanessa Wagner

Composées en mai 1943, les Visions de l’Amen incarnent l’esprit du Festival Messiaen au Pays de la Meije.

Une grande fresque des Visions de l’Amen, un cycle pianistique de sept pièces (Amende la Création ; Amen des étoiles, de la planète à l'anneau ; Amen de l'Agonie de Jésus ; Amen du Désir ; Amen des Anges, des Saints, du chant des oiseaux ; Amen du Jugement ; Amen de la Consommation). Pour la première mondiale en mai 1943, le compositeur et son épouse Yvonne Loriod interprètent l'oeuvre ensemble à la Galerie Charpentier de Paris. Les tâches sont reparties par Olivier Messiaen : si le premier piano se préoccupe des difficultés rythmiques, de la vélocité et de la qualité du son, le second traite des éléments thématiques et la mélodie principale, autrement dit la puissance, et l’émotion.