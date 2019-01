Messiaen : Vingt regards sur l’Enfant Jésus pour piano - Première Communion de la Vierge, par Bertrand Chamayou

Onzième pièce d’un recueil de vingt pièces, composé en 1944. Olivier Messiaen dédie cette œuvre à sa femme, la pianiste Yvonne Loriod.

Second des grands cycles pianistiques de Messiaen, les Vingt Regards sur l’Enfant Jésus appartient à la catégorie des plus célèbres pièces pour piano seul du répertoire contemporain. Pour écrire ce recueil, Olivier Messiaen puise son inspiration dans sa foi. Parmi les vingt pièces, jouées pour la première fois Salle Gaveau en mars 1945 par Yvonne Loriod, la Première Communion de la Vierge tient un rôle de la première importance. Très recherchée et complexe à jouer, cette pièce aborde avec ferveur le thème de Dieu, selon l’approche spirituelle du compositeur français.