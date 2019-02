Aart Strootman : Varations sur Smile, d’après The Beach Boys « Our Prayer » sous la direction d’André de Ridder

Une composition sous forme de variation sur la chanson Our Prayer, extrait de l’album Smile des Beach Boys.

Composée en 1987 par Aart Strootman à partir de l’album inachevé, Our Prayer contribue à la légende des Beach Boys et leur influence sur les Beatles. Enregistré en 1967 sous forme d’expérimentations en studio, le disque Smile ne fut jamais commercialisé. Ses lignes instrumentales s’avèrent être une mine d’informations pour Strootman, qui puise dans l’esquisse de ce titre et propose son interprétation. Il réunit un large effectif : flûte, hautbois, clarinette, cor, trombone, violon, alto, violoncelle, contrebasse, percussion et guitare électrique.