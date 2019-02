Beethoven : Trio n°4 en si bémol Majeur op.11

Bertrand Chamayou (piano), Eric Levionnois (violoncelle) et Nicolas Baldeyrou (clarinette) jouent le Trio n°4 op.11 de Ludwig van Beethoven. Extrait du concert enregistré samedi 3 février 2018 en direct de l'Auditorium de la Maison de la Radio (Paris).

Beethoven compose son Trio n°4 en si bémol majeur à Vienne en 1798. L’œuvre est créée en privé la même année et rend hommage à sa protectrice, la comtesse von Thun. Si elle est conçue pour clarinette, piano et violoncelle, il peut arriver qu’un violon remplace la clarinette. Pourtant, la force de l’œuvre réside dans le jeu entre les différents timbres. Ils « sont si distincts que l’oreille peut avoir l’illusion d’un quatuor car […] les mains du pianiste ont chacune une part souvent aussi saillante que la clarinette ou le violoncelle », souligne Gérard Condé. Le Trio s’ouvre par un Allegro con brio, suivi d’un Adagio con espressione et s’achève sur un Tema con variazioni inspiré du Corsaire par amour (1797), un opéra de Joseph Weigl.