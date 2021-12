Traditionnel Yiddish : O where shall I go

Durée : 4 minutes

La pianiste Amandine Habib et le saxophoniste Raphaël Imbert interprètent "O where shall I go", un chant Traditionnel Yiddish. Une émission enregistrée le 13 novembre 2021 au Théâtre de l'Alliance Française et présentée par Clément Rochefort.