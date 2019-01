Tomás Luis de Victoria : Tenebrae Responsories, par l'Ensemble Intercontemporain sous la direction de Duncan Ward

Composée en 1585 par l’Espagnol Tomás Luis de Victoria, Tenebrae Reponsories est une oeuvre musicale religieuse.

Elle se compose de 18 motets pour quatre voix : un soprano, un alto, un ténor et une basse. Les textes, liturgiques, prescrivent les us et coutumes à observer par les catholiques durant le Triduum de la Semaine sainte.