Dvořák : Symphonie n°9 « Du Nouveau Monde » sous la direction de Marzena Diakun

Marzena Diakun dirige l'Orchestre philharmonique de Radio France dans la Symphonie n°9 « Du Nouveau Monde » d'Antonín Dvořák. Enregistré le 15 mars 2018 à l'Auditorium de la Maison de la Radio (Paris).

La Symphonie n° 9 est l'une des grandes œuvres « américaines » de Dvořák. Pour autant, c’est bien l’image de la Bohême qui se dessine en filigrane de la partition. Nostalgique de son pays natal, le compositeur évoque ses fêtes populaires, ses paysages.

Et la force de l’œuvre réside probablement dans l'alliance entre ces accents slaves et la mise en musique d'émotions éprouvées aux Etats-Unis. Son très célèbre Largo se nourrit par exemple du poème épique d'inspiration indienne de Henry Longfellow, le Chant de Hiawatha. La vivacité et la frénésie à l’œuvre dans les autres mouvements traduisent quant à elles l’effervescence d’une jeune nation en plein essor.

Promu directeur du Conservatoire de New York au 1892, Dvořák compose sa Symphonie du Nouveau Monde en seulement quatre mois, de janvier à mai 1893. La création a lieu en fin d’année, le 15 décembre 1893 au Carnegie Hall de New York.