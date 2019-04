Beethoven : Symphonie n°9 sous la direction de Myung-whun Chung

Myung-whun Chung dirige l'Orchestre philharmonique de Radio France et le Choeur de Radio France dans la 9e symphonie en ré mineur de Ludwig van Beethoven (1770-1827). Concert donné le 16 juillet 2017 en direct du Théâtre antique d'Orange.

Concert donné le 16 juillet 2017 en direct du Théâtre Antique à Orange dans le cadre des Chorégies d'Orange : Myung-whun Chung dirige l'Orchestre philharmonique de Radio France, le Choeur de Radio France, ainsi que la soprano Ricarda Merbeth, la mezzo-soprano Sophie Koch, le ténor Robert Dean Smith et le baryton-basse Samuel Youn dans la Symphonie n°9 en ré mineur de Ludwig van Beethoven.

La 9e symphonie « avec un choeur final sur l'Ode à la joie de Schiller » est peut-être la plus célèbre des symphonies de Beethoven, tant ce choeur final, devenu l'hymne européen, est joué à travers le monde. Le compositeur s'est intéressé au poème de Friedrich von Schiller (An die Freude, 1785) dès 1793, quelques années donc après son écriture. Mais il faudra attendre le 7 mai 1824 pour entendre pour la première fois la symphonie.

Plus de dix ans séparent la Symphonie n°8 en fa majeur et cette 9e symphonie. Dix années de recherches, de maturation, dix années aussi pendant lesquelles Beethoven compose d'autres œuvres qui nourrissent le chef-d'oeuvre, comme la Missa Solemnis (1823). Le résultat est connu : acclamée, la Symphonie n°9 rentre dans l'histoire, et impressionna nombre de compositeurs, au point que Richard Wagner vit en elle « la dernière des symphonies » et De'bussy d'ajouter qu'après elle « la preuve de l'inutilité de la symphonie était faite ».

Programme

Ludwig van BeethovenSymphonie n°9

Allegro ma non troppo, un poco maestso

Molto vivace

Adagio molto e cantabile

Finale

Ricarda Merbeth soprano

Sophie Koch mezzo-soprano

Robert Dean Smith ténor

Samuel Youn basse

Chœur de Radio France

Nicolas Fink chef de chœur

Orchestre Philharmonique de Radio France

Myung-Whun Chung direction