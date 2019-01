Mozart : Symphonie n°35 en ré Majeur K. 385 "Haffner" sous la direction de Lio Kuokman.

Une symphonie en ré Majeur, composée en 1782. Mozart dédie cette œuvre en quatre mouvements à Sigmund Haffner, alors maire de Salzbourg.

Issue d’une sérénade commandée par Haffner, la Symphonie n°35 est une épreuve pour le compositeur autrichien. Il l’écrit en juillet 1782 pour la cérémonie d’anoblissement d’Haffner. En quatre mouvements, sa symphonie est un remaniement de la sérénade. Elle s’ouvre sur l’exposition du thème par tout l’orchestre à l’unisson, sur un allegro con spirito en ré Majeur. Selon Mozart, ce premier mouvement doit être joué avec beaucoup de feu. L’orchestration réduite d’un andante en sol majeur s’inscrit ensuite dans le calme de l’esprit presque chambriste. Suivent un menuetto à la mélodie simple et fraîche et un quatrième mouvement presto. Débordé de travail lors de la commande d’Haffner, Wolfgang Amadeus Mozart confie à son père : « enfin je l’écrirai [cette sérénade] la nuit, sinon je n’en sortirai pas ; et que ce sacrifice soit pour vous, mon très cher père ».