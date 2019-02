Louise Farrenc : Symphonie n°3 en sol mineur op. 36 par l'Orchestre philharmonique de Radio France

Mikko Franck dirige l'Orchestre philharmonique de Radio France dans la Symphonie n°3 de Louise Farrenc. Concert enregistré samedi 3 février à l'Auditorium de la Maison de la Radio (Paris).

Louise Farrenc est la première et la seule femme du 19e siècle à obtenir une place de professeur au Conservatoire de Paris. Pianiste et compositrice, elle est notamment l’auteur de trois symphonies. A l’époque, ses œuvres sont jouées régulièrement, musiciens et critiques la respectent. Son mari, le flûtiste Aristide Farrenc, épousé à 17 ans, l’encourage et l’aide à faire publier ses compositions. Ce n’est que sept années après avoir fait ses premiers pas de professeur au Conservatoire de Paris qu’elle bénéficie du même salaire que ses collègues masculins.

Composée en 1847, sa Symphonie n°3 en sol mineur est créée par la Société des concerts du conservatoire le 22 avril 1849. Elle se compose de quatre mouvements : un Adagio - Allegro, un Adagio - Cantabile, un Scherzo - Vivace et un Finale - Allegro.