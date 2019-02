Rachmaninov : Symphonie n°2 en mi mineur, sous la direction de James Feddeck

L'Orchestre national de France dirigé par James Feddeck interprète la Symphonie n°2 en mi mineur de Serge Rachmaninov. Enregistré le 25 janvier 2018 à l'Auditorium de la Maison de la Radio (Paris).

La partition est en grande partie écrite à Dresde, où Rachmaninov s’est retiré quelque temps avec sa famille pour échapper aux tensions politiques de son pays, en 1907. La création a lieu le 26 janvier 1908 à Saint-Pétersbourg sous sa direction.

La Symphonie n°2 s’inscrit dans une période de composition intense puisque ces années voient aussi la naissance de L’Ile des Morts (1909) et du Concerto pour piano n°3 (1909).

à réécouter émission Musicopolis Serge Rachmaninov à Moscou en 1917 (1/5)

Des trois symphonies de Rachmaninov, celle en mi mineur est incontestablement la plus jouée. Le premier mouvement, un Largo suivi d’un Allegro Moderato, « dégage un esprit d’orage tout intérieur » (Pierre-René Serna). S’en suit un Scherzo rythmé et énergique qui contraste avec la douceur du troisième mouvement, l’Adagio. « C’est sans doute le mouvement le plus typiquement rachmaninovien de la symphonie », constate le musicologue André Lischke, spécialiste de la musique russe (Guide de la Musique Symphonique). Empreinte d’un grand lyrisme, la mélodie passe de la clarinette aux cordes. Les thèmes se répondent, s’enchevêtrent. La symphonie se clôt par un Allegro Vivace dynamique et bouillonnant.