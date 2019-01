Jean-Sébastien Bach : Suite n°2 pour violoncelle en ré mineur BWV 1008 - I. Prélude, par Anne Gastinel

Anne Gastinel éblouit le Philharmonie de Paris avec son interprétation très profonde de ce prélude du maître allemand.

La Suite n°2 pour violoncelle en ré mineur est l'un des six suites pour violoncelle seule composée en 1721 par Jean-Sebastien Bach (1685-1750). La violoncelliste française Anne Gastinel interprète ici le Prélude en guise de bis. Ce prélude, comme souvent chez Bach, se distingue par son caractère plus libre et improvisé du mouvent d'ensemble. Surtout, le prélude introduit la tonalité de chaque suite en installant une atmosphère.