Gershwin/Heifetz : Suite de Porgy and Bess, par Waley-Cohen et Watkins

L’un des plus célèbres opéras américains adapté au format musique de chambre.

Arrangement par Jascha Heifetz pour violon et piano.

Admirateur de George Gershwin (1898-1937) et de son opéra Porgy and Bess de 1935, le violoniste russe Jascha Heifetz (1901-1987) propose en 1947 un arrangement pour violon et piano de la célèbre oeuvre lyrique. Celle-ci raconte l’histoire de Porgy, un mendiant noir qui tente de sauver l’héroïne Bess des griffes de son concubin. Très typé, l’opéra opère toutefois une synthèse remarquable entre les techniques orchestrales européennes, la musique populaire ainsi que le jazz américain. C’est de ce dernier que se nourrit cette adaptation, avec notamment, à ne pas rater, le célèbre air Summertime, véritable standard du genre.