Karlheinz Stockhausen : Stop and Start sous la direction d’André de Ridder

Composée en 2001, cette pièce s’inspire d’une précédente création pour orchestre, intitulée Stop.

En 1965, Karlheinz Stockhausen propose Stop, une pièce inédite dont l’arrangement musical et le choix des timbres restent modulables selon le chef d’orchestre. Trente cinq ans plus tard, il reprend sa partition pour Stop and Start. Cette fois, l’écriture s’adresse à six groupes d’instruments : synthétiseur I et clarinette basse – synthétiseur II et trombone – synthétiseur III et alto – synthétiseur IV et hautbois – synthétiseur V et trompette – synthétiseur VI et flûte. Conçue comme une plongée dans la fabrique du bruit et du silence, Stop and Start est créée pour la première fois en juillet 2002, sous la direction de Stockhausen.