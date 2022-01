Stephen Sondheim / James Lapine : Into The Woods "Giants In The Sky"

Extrait de la grande émission “42e rue fait son show” du 13 décembre 2021, en direct du Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique et présentée par Laurent Valière.

Vincent Vanhée (soliste), Pénélope Beaulieu, Joseph Cange, Ilona Dilange, Alice De Ferran, Maïa Girard, Louise Larret, Camille Monnin et Axel Prioton (chant), de la 3e Promotion de la Classe Libre de comédie musicale du Cours Florent, interprètent a capella "Giants In The Sky" de la comédie musicale "Into The Woods" (Musique : Stephen Sondheim - Paroles : James Lapine - Arrangement : Axel Prioton).