Jean-Baptiste Pergolèse : Stabat Mater, par Sabadus, Dumaux et l'ensemble Capella Gabetta dirigé par Andrés Gabetta

Le Stabat Mater de Jean-Baptiste Pergolèse, oeuvre qu'il a achevée deux mois avant sa mort, est encore aujourd'hui l'oeuvre la plus populaire du compositeur.

Pergolèse ne profite pas du succès de son Stabat Mater. Il achève son œuvre peu avant d’être emporté en 1736, dans la fleur de l’âge, par les suites de la tuberculose. Commandé en 1734 par une confrérie napolitaine, le célébrissime Stabat Mater pour soprano et alto n’est accompagné que d’un orgue et d’un effectif instrumental de cordes très réduit. À l’époque, cela reflète les faibles moyens de la confrérie “Cavalieri della Vergine de Dolori”, qui compense en accordant une grande liberté d’écriture à Pergolèse. Son style très expressif, alors en vogue, plait énormément. Jean-Jacques Rousseau écrit que ce duo est le plus parfait et le plus touchant qui soit sorti de la plume d’aucun musicien.