Tanguy : Spirales pour violoncelle et piano jouées par Moreau et Hodique

Dédiées au violoncelliste Edgar Moreau et au pianiste Pierre-Yves Hodique, les Spirales développent un dialogue enivrant entre les deux solistes.

Les Spirales pour violoncelle et piano sont une œuvre de Éric Tanguy (né en 1968) composée en 2016 dans le cadre de la série de concerts européens Rising Stars. Sans être une oeuvre démonstrative, le tempo particulièrement vivant et rapide de cette pièce en fait néanmoins un morceau de choix pour virtuoses affirmés. Tout au long de la pièce, le dialogue entre les deux instruments s’intensifie et fait plonger l’auditeur dans un véritable tourbillon. Une ivresse musicale à coup sûr !