Brahms : Sonate pour violoncelle et piano n° 1 en Mi mineur, op. 38 jouée par Moreau et Hodique

Dédiée au violoncelliste et professeur de chant Joseph Gänsbacher alors en place à la Singakademie de Vienne où Brahms devient par son aide le directeur, cette sonate connaît à sa création un véritable succès bien mérité.

La Sonate pour violoncelle et piano n° 1 est une œuvre de Johannes Brahms (1833-1897) composée en 1862. D’essence romantique, elle dégage une profonde mélancolie à l’instar de son premier mouvement Allegro non troppo très lyrique. Le gracieux Allegretto quasi menuetto qui forme le deuxième mouvement développe quant à lui des accents tziganes, tandis que le final Allegro, avec sa forme fuguée, résonne comme un double hommage à Bach et Beethoven. Brahms a plus tard pensé à rajouter un quatrième mouvement pour finalement se raviser, signe que l’oeuvre se suffisait peut-être déjà à elle-même.