Mozart : Rondo alla turca (finale de la Sonate n° 11 en la Majeur K. 331), par Aaron Pilsan

Le finale d’une sonate de Mozart, dont le dernier mouvement devient plus célèbre que la sonate elle-même, composée dans les années 1780.

Plus connu sous l’appellation Marche turque, le Rondo alla turca (annoté allegretto) est le troisième mouvement de la Sonate n°11 en la Majeur K.331. Ce final succède au Tema andante grazioso d’ouverture et au Menuetto et Trio. Le style du Rondo alla turca provient d’une imitation d’un orchestre de janissaires turcs. Mozart prend alors un malin plaisir à produire ces pastiches de musique turque, notamment avec son opéra intitulé L’Enlèvement au sérail ou son Concerto turc.