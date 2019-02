François Devienne : Sonate en quatuor en fa majeur

Les musiciens de l'Orchestre philharmonique de Radio France interprètent la Sonate en quatuor en fa majeur pour flûte (Nels Lindeblad), alto (Jérémy Pasquier), cor (Nicolas Ramez) et piano (Catherine Cournot) de François Devienne. Enregistré le 31 janvier 2018 à l'Auditorium de la Maison de la Radio (Paris).

Surnommé le « Mozart français », François Devienne (1759-1803) est au faîte de sa carrière pendant la Révolution française. Flûtiste et bassoniste, il accorde une large place à ces deux instruments au sein de son répertoire, en particulier à partir de 1787 – il écrit entre autres 7 sonates pour flûte et clavecin, 48 sonates pour flûte et basse continue, 18 concertos pour flûte et 4 pour basson !

Il est par ailleurs l’auteur d’une Méthode de flûte théorique et pratique en 1793, toujours d’actualité auprès des jeunes flûtistes. Le compositeur français devient professeur de flûte au Conservatoire de Paris (alors appelé Institut national de Musique) deux ans plus tard.

C’est donc sans surprise que sa Sonate en quatuor en fa majeur donne le beau rôle à la flûte, en particulier dans l’Adagio. Créée en 1789, l’œuvre comprend également un Allegro et un Rondo.