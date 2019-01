Schubert : Sonate en La mineur pour violoncelle et piano, D 821 «Arpeggione», par Philippe et Delahunt

Une sonate écrite à l’origine pour l’arpeggione : un instrument aujourd’hui disparu.

La Sonate en La mineur pour violoncelle et piano a été composée en 1824 par Franz Schubert (1791-1828) et dédicacé à Johann Georg Staufer, le luthier qui invente à l’époque l’arpeggione, instrument cousin de la guitare et de la viole de gambe aujourd’hui disparu. Elle s’ouvre par un Allegro moderato, puis par un Adagio lent destiné à faire chanter l’arpeggione et termine finalement par un rondo. Malgré sa forme obsolète, cette sonate pouvant être jouée par un violon, un violoncelle ou un alto, reste aujourd’hui très populaire.